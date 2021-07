Consiglio comunale straordinario: dall'ospedale a Mombarone

ACQUI TERME - Convocato in seduta straordinaria per il Consiglio comunale di Acqui Terme: l’assemblea è stata convocata stasera, mercoledì 28, alle 21. Otto i punti all’ordine del giorno. Dopo le votazioni di rito, gli eletti saranno chiamati alla verifica di equilibri legali e variazioni di assestamento generale del bilancio 2021-2023. Si procederà poi all’approvazione del bando di concessione del complesso polisportivo di Mombarone e di uno schema di transazione con la società Acqui promozione sport.

Si parlerà anche di terzo settore. Verrà approvata la convenzione con l’Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell'Acquese per la gestione dei servizi. Sempre nell’ambito del welfare state, al sesto punto ci sarà la deliberazione sull’adesione all' appello pubblico ‘#tuteliamoglianziani’, un progetto promosso dalle organizzazioni sindacali e diversi enti del settore. Successivamente i consiglieri saranno chiamati ad esprimersi sul conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto ed infine su una proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle relativa alla riorganizzazione del presidio ospedaliero ‘Mons. Galliano’.

Precauzioni anti-contagio: «La seduta si svolgerà a porte chiuse al pubblico e in diretta streaming» fanno sapere da Palazzo Levi.