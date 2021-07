Gnocchetto, dopo il maltempo si valuta la riapertura

OVADA - Si deciderà questa mattina se riaprire la strada del Turchino dopo le piogge intense che nella giornata di ieri hanno costretto i tecnici di Anas alla seconda chiusura in due giorni. Una mezz'ora di precipitazioni e venti particolarmente intensi che hanno creato disagi specie nelle aree di confine tra il Piemonte e la Liguria. Momenti di apprensione a Lerma per la piena del Piota, il torrente rigonfio d'acqua e detriti che a qualcuno ha ricordato il disastro del 2014 nell'area della Cirimilla. Circolazione temporaneamente bloccata anche sull'Acqui - Genova dove pioggia e vento hanno fatto crollare sulla massicciata un pesante albero. Ritardi e disagi, nonostante il servizio sostitutivo in bus tra le stazioni di Ovada e Campo.