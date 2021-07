Caritas, questa mattina una sessantina di vaccinazioni

ALESSANDRIA - Una sessantina di utenti Caritas tra dormitori, sportelli e mensa questa mattina si è sottoposto a vaccinazione (col monodose Johnson&Johnson) nell'ambulatorio dell'ente diocesano grazie a personale dell'Asl. Presenti il direttore Giampaolo Mortara e anche l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Piervittorio Ciccaglioni: "E' doveroso garantire la protezione dal coronavirus anche a persone che, per vari motivi, non hanno la tessera sanitaria e il medico di base. Non è semplice, perché i numeri sono in aumento, ma cerchiamo di essere sempre presenti".