Paravidino in scena a Rocca con “Something Stupid”

ROCCA GRIMALDA - «In città le presentazioni degli spettacoli non interessano più. A meno che non occupi il teatro». Fausto Paravidino torna a Rocca Grimalda a quindici anni dall’ultimo spettacolo. Stasera, venerdì 30 luglio, presenterà “Something stupid”. «Saremo in due o tre sul palco - racconta il popolare drammaturgo, attore e regista -. La speranza è di portare qualcosa di moderno. In un momento in cui la gente si può di nuovo incontrare il teatro rinnova la sua responsabilità. Forse non possiamo più permetterci un approccio classico. Moliere e Shakespeare funzioneranno sempre. Però c’è bisogno di confrontarsi. Domani partiremo da qui».

L'appuntamento è sul sagrato della chiesa di Rocca Grimalda, per un evento inserito anche nel cartellone di "Attraverso Festival", la rassegna che, attraverso una serie di spettacoli, unisce le zone del Monferrato, delle Langhe e del Roero. L'ingresso è gratuito, ma i biglietti per assistere allo spettacolo sono già andati esauriti da giorni. Di sicuro, ancora una volta, Paravidino proverà a stupire tutti. «Lo scorso anno a Torino abbiamo fatto un esperimento di teatro istantaneo: cinque autori e cinque attori confezionarono uno spettacolo sulle notizie della settimana alla ricerca di partecipazione attiva del pubblico. Come in questo momento erano appena stati riaperti i teatri» ha anticipato il regista e drammaturgo, molto legato all’Ovadese.