Santa Caterina Onlus riunita per il bilancio annuale delle attività

CASALE - Giovedì 15 luglio, nella splendida cornice del Coro delle Monache, si è svolta l’assemblea annuale dei soci di Santa Caterina Onlus. Un momento importante per l’associazione di via Trevigi 16 che ha visto riunirsi, dopo il periodo dell’emergenza sanitaria, diversi associati.

Il presidente Marina Buzzi Pogliano ha illustrato la relazione annuale delle attività associative: le donazioni nel 2020 rappresentano il 96% delle entrate, con un incremento del 213% rispetto al 2019. L’anno passato infatti non ha permesso, a causa della pandemia, una regolare attività di raccolta fondi attraverso iniziative ed eventi. Per il 2021 l’intenzione sarà quella di sostenere nuove attività di restauro sugli affreschi interni della cupola e sulla facciata principale su piazza Castello. Su questo argomento è intervenuta l’architetto Enrica Caire, che ha illustrato gli interventi ancora necessari da effettuare. Per quanto riguarda la cupola e la lanterna, la Compagnia di San Paolo ha erogato già nel 2020 un acconto di 64.000 € sul contributo complessivo deliberato di 80.000. A questi andrà inoltre sommato il contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, pari a 10mila euro.

Al termine dell'incontro è stato infine presentato il video illustrativo dei recenti lavori e la nuova "vetrina" dell'associazione: il sito internet www.santacaterinacasalemonferrato.it realizzato dalla web designer Alice De Felice.