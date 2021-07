Stasera Irene Grandi apre "L'Isola in Collina"

RICALDONE - Irene Grandi, Gianni Coscia e Tre Martelli. Blues, jazz e folk si incontreranno a Ricaldone questo prossimo weekend, per la 26ª edizione de "L’Isola in Collina", un appuntamento musicale dedicato alla canzone d’autore, ormai storico per la provincia di Alessandria e non solo. Dal 1992, il festival omaggia Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui ha vissuto prima di trasferirsi a Genova. Il festival di quest’anno vuole festeggiare la ripresa della vita sociale con un “ritorno alle origini”.

Questa sera, sabato 31, alle 21.30, il festival si aprirà con Irene Grandi, che torna in tour con un progetto speciale dedicato al blues. Un live nel quale sarà accompagnata dai suoi musicisti di sempre: Saverio Lanza (o Max Frignani) alla chitarra, Piero Spitilli (al basso) e Fabrizio Morganti (alla batteria) e da un hammondista di fama internazionale: Pippo Guarnera.

Domenica 1° agosto, sempre alle 21.30, sarà la volta dei Tre Martelli & Gianni Coscia con un titolo semplice e diretto: ‘A nsema’. I biglietti sono acquistabili online tramite le piattaforma Webtic e alla cassa del Cinema Cristallo di Acqui Terme.