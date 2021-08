A Ponzano una settimana di spettacoli per la Festa d'Estate

PONZANO - Ritorna la Festa d'Estate a Ponzano, da martedì 10 agosto a sabato 14. La settimana di appuntamenti sarà tutta dedicata a spettacoli e concerti, insieme alla tradizionale camminata di San Lorenzo.

Si partirà infatti giovedì 10 alle 22 con il percorso notturno realizzato in collaborazione con Nordik walking Valcerrina di Augusto Cavallo, in partenza da Piazza Unità d'Italia e lungo circa 8 km. All'arrivo sarà possibile gustare un piccolo spuntino di mezzanotte. Mercoledì invece sarà il turno di Furio & The piggies cover band con brani della musica italiana dagli anni 70 ad oggi; a seguire giovedì lo spettacolo di Sconcertando Quartet composto da Serafina Carpari (voce), Enza Calvo (sax), Francesco Romano Pivetta (batteria) e Barbara Caprioglio (tastiere); venerdì 13 sarà il turno di Mama Feel Good, un tributo alle voci pop femminili migliori di sempre con Marinella Miceli, Marco Ferrero, Pier Bassignana, Massimo Ghisoni; concluderanno la rassegna il duo Alessandra & Lorenzo che proporranno un pianobar dedicato a tutte le età.

Per tutte le serate la cena si terrà alle 20 con menù fisso, e a seguire lo spettacolo. La manifestazione si svolgerà in piazza Unità d'Italia e sarà solo su prenotazione chiamando il 366.2815499 o contattando l'email info@prolocoponzanomonferrato.it.