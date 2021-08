Il premio Minazzi da Casale arriva finalmente a Scampia

NAPOLI - È di pochi giorni fa la notizia dell'avvenuta consegna del premio Ambientalista dell'Anno intitolato a Luisa Minazzi. A scriverlo sui social è proprio Rosario Esposito La Rossa, vincitore dell'edizione 2020 che si era tenuta a distanza il novembre scorso a causa della pandemia.

«Direttamente da Casale Monferrato fino alla Scugnizzeria. Meravigliose storie che si intrecciano» ha commentato sul suo profilo Facebook, mostrando la targa di riconoscimento. Rosario aveva colpito la giuria per il suo lavoro con la casa editrice Marotta&Cafiero - impresa al 100% sostenibile che produce libri a km0 e biodegradabili - e per la battaglia coraggiosa per la legalità e il radicamento civico nel quartiere napoletano di Scampia. Tra i tanti progetti innovativi che ha lanciato c'è proprio quello della Scugnizzeria, una «piazza di spaccio creativo», così come l'ha definita lui.

La Rossa è autore teatrale e scrittore, sta fronteggiando una rara forma di cancro («come regalo dalla Terra dei Fuochi») e ha già pubblicato diversi libri. Con la casa editrice inoltre è diventato editore italiano di molti piccoli e grandi autori anche internazionali, tra questi in particolare i grandi Stephan King e, a settembre, Daniel Pennac.