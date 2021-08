La Croce Verde inaugura la nuova Unità mobile di rianimazione

ALESSANDRIA - C'è un nuovo mezzo all'avanguardia che va ad integrare il parco automezzi della Croce Verde di Alessandria: è la nuova ambulanza allestita come Unità mobile di rianimazione, sistema di pressione negativa con barella di biocontenimento per il trasporto di pazienti affetti da patologie contagiose come il Covid, ma non solo.

L'ambulanza è stata inaugurata ieri mattina presso la sede della Croce Verde di via Boves, ed è già a disposizione dei 18 dipendenti e i circa 150 operatori del soccorso sanitario. E' un piccolo gioiello, un reparto mobile ospedaliero che va ad integrare le 10 ambulanze, i tre veicoli per disabili e le tre auto mediche.

Il nuovo mezzo del soccorso è dedicato al ricordo del ragionier Giovanni Cottini, fino ai primi anni Novanta il tesoriere della Croce Verde che ha contribuito a gettare le basi per il futuro dell'associazione di oggi che vede presidente Antonella Gilardengo (nella foto) e vice presidente Gianfranco Demichelis (l'avvocato Fausto Bellato - presidente uscente - è componente della direzione esecutiva).

