Svelati i primi turni di Coppa: abbinamenti a sorpresa

TORINO - Sono stati sorteggi in un certo senso inediti quelli che hanno visto coinvolte le nostre squadre che si erano iscritte alle coppe di categoria dall'Eccellenza alla Prima: al contrario dei gironi di campionato (LEGGI QUI) per le due serie maggiori, infatti, è stato messo da parte il criterio di vicinorietà che aveva permesso trasferte più 'abbordabili' negli anni passati e si sono create delle 'macroaree' all'interno delle quali definire casualmente gli accoppiamenti.

In Eccellenza, così, il primo turno che si disputerà domenica 29 agosto e sette giorni dopo, il 5 settembre, vedrà opposte Rivoli-Acqui e Castellazzo-Vanchiglia. Gli ottavi di finale si disputeranno poi a ottobre e via via a eliminazione diretta fino alla finalissima in programma il 6 gennaio 2022 per consentire alla vincente di disputare la fase nazionale con in palio un posto nel campionato dilettanti 2022-23.

Ridotti, e di molto, anche i derby in Promozione: restano solo Luese Calcio Cristo-Ovadese e Pastorfrigor Stay-Arquatese. Per le altre quattro alessandrine il sorteggio ha assegnato gli scontri Asca-Pozzomaina, Valenzana Mado-Mirafiori, Gaviese-Santostefanese e Sg Chieri-Novese. Si giocherà domenica 5 e giovedì 16 settembre, poi scontri ad eliminazione diretta fino alla finalissima di domenica 15 maggio.

Infine, uno sguardo anche alla Prima Categoria, l'unica ad avere mantenuto criteri 'locali': il triangolare numero 23 vedrà infatti la Junior Pontestura opposta a Don Bosco Asti e Calliano, mentre il 24 sarà tutto alessandrino con Monferrato, Capriatese e Tassarolo. Anche qui squadre in campo domenica 5 settembre, poi due gare infrasettimanali il 16 e il 30 per decidere le promosse ai triangolari del secondo turno. Finalissima in campo ancora da decidere programmata per il 1° maggio 2022.