A Ponzone la passeggiata "senza fretta"

PONZONE - Fervido di appuntamenti il ponzonese ad agosto. Le tante frazioni del paese, popolate soprattutto di villeggianti estivi liguri, si animano di mille iniziative per poter godere a pieno la vita montana al fresco lontani dalla canicola cittadina. Domani mattina, ad esempio, la Pro loco di Cimaferle ha organizzato una ‘Passeggiata senza fretta’ che partirà alle 8 da piazza Garibaldi a Ponzone per poi inerpicarsi fino alla Pieve e continuare sul sentiero Cai n. 569. Un giro, accessibile a tutti, di circa 5 km. In caso di maltempo l’evento sarà spostato a venerdì 6 agosto. Si spera nella clemenza meteorologica. Info: 349.0638057