Furto di alimenti all'Esselunga: il ladro 'beccato' dopo cinque giorni

CASALE - I Carabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile di Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per rapina impropria un 31enne casalese, disoccupato con precedenti di polizia.

Il 24 luglio intorno alle 17 i militari sono intervenuti all’interno del supermercato “Esselunga" di Casale poichè un uomo aveva sottratto generi alimentari oltrepassando le casse e dopo essere stato sorpreso dal personale della vigilanza, spintonando l'addetto e dileguandosi verso il centro città.

Nell’immediato sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale e di quello cittadino, direttamente collegato con la Centrale Operativa dei Carabinieri. In seguito all’analisi dei filmati, a tutti gli equipaggi impiegati nel controllo del territorio è stata fornita una descrizione del soggetto, indicando come particolarità, la presenza di un tatuaggio sulla mano.

Nel corso della serata del 29 luglio, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha riconosciuto il soggetto immediatamente fermato e accompagnato in Caserma per essere sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e denunciato in stato di libertà. Il rapinatore indossava gli stessi abiti usati al momento della rapina.