Gli appuntamenti di inizio agosto

TORTONA - L’amministrazione comunale ha aderito ad 'Attraverso Festival' che quest’anno è giunto alla sesta edizione. Si tratta di un festival diffuso con l’idea di valorizzare le bellezze paesaggistiche ed artistiche e di favorire connessioni tra comunità, enti e istituzioni appartenenti al territorio inserito nella World Heritage List dell'Unesco nel 2014 e quelli limitrofi del Piemonte meridionale.

Il primo appuntamento andrà in scena alle ore 21 di martedì 3 Agosto e avrà per protagonisti uno scienziato della terra e un musicista che della musica della sua terra ha fatto un’inconfondibile cifra stilistica: Mario Tozzi, il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, ed Enzo Favata, sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale. Insieme raccontano il Mediterraneo attraverso il particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante quanto trascurata, e la musica al confine tra passato e futuro.

Da questo incontro scaturisce un affresco inedito del mito di Atlantide, un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e preistoriche. Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e, viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19.30. I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it.

Si intitola “Barzellette” lo spettacolo di Ascanio Celestini che andrà in scena mercoledì 4 agosto, ultimo appuntamento della rassegna teatrale proposta dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Sono barzellette divertenti, dissacranti e scorrettissime quelle che Ascanio Celestini ha raccolto e reinventato. Barzellette provenienti da ogni parte del mondo che racconta con la sapienza di un grande narratore, mettendole in fila come i vagoni di un treno. Lo spettacolo di Celestini è tutto tranne che una sequenza di storielle da ridere, atte magari a far ridere un pubblico di bocca buona. Al contrario, incastonate in una struttura narrativa sempre aperta all’improvvisazione, le barzellette di Celestini attraversano mondi e culture, descrivono popoli e mestieri e ci ricordano che possiamo ridere di tutto, soprattutto di noi stessi. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Civico dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

L’amministrazione comunale di Tortona rinnova il ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno sostenuto la rassegna “E...state d’Istanti”, e in particolare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, partner fondamentali per la riuscita del calendario eventi dell’estate 2021. Gli appuntamenti si prendono ora un paio di settimane di pausa e riprenderanno il 24 agosto.