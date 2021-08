I bambini salutano i cigni a Villa Gabrieli

OVADA - Hanno preso possesso della loro nuova abituazione poco dopo le 15.00 Scià e Lola, i due cigni donati la settimana scorsa per il parco di Villa Gabrieli. Entrambi sono stati rilasciati nel lago alla presenza di una trentina di bambini delle scuole ovadesi coinvolti nel concorso di disegno per dare loro il benvenuto. L'iniziativa si è sviluppata con la regia di Fondazione Cigno e Associazione Vela, con il braccio operativo di Pupa di Salvo che ha pure donato uno dei due animali (Il secondo è stato messo a disposizione proprio da Cigno). Alla breve cerimonia hanno partecipato i vertici di Asl Al, la proprietaria del parco. Da Franca Ravera e Chiara Bagno, presidentesse rispettivamente di Associazione Vela e Fondazione Cigno un plauso per i volontari che lavorano quotidianamente per la cura del polmone verde accanto a via Carducci.