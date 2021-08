"Ospedale Incontra", domani appuntamento virtuale con il dottor Muni

ALESSANDRIA - Sarà con Alfredo Muni, direttore di Medicina Nucleare, il filo diretto del prossimo appuntamento di "Ospedale Incontra", che si terrà domani, martedì 3 agosto in diretta sui social dell’Azienda ospedaliera di Alessandria a partire dalle ore 16.30.

L’iniziativa intende presentare le attività svolte dalla struttura di Medicina Nucleare, con un focus sulla nuova terapia radiorecettoriale per il trattamento dei tumori neuroendocrini. È infatti solo dal maggio 2020 che l’Azienda ospedaliera figura tra i 28 centri a livello nazionale (soltanto 2 in Piemonte) che possono somministrare questo innovativo radiofarmaco. Utilizzata per i pazienti affetti dalle neoplasie di origine pancreatica o intestinale in progressione, è dimostrato che la terapia radiorecettoriale porti a una riduzione dei sintomi e a un prolungamento dei tempi di sopravvivenza, con una diminuzione del rischio di recidiva del 79%. Dopo una prima parte relativa alle attività, alle innovazioni e alle tecnologie impiegate in reparto, il dottor Muni sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it , nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su due canali aziendali: la pagina Facebook @aoalessandria, il canale YouTube Ospedale Alessandria