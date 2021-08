Ecco Marconi, dopo tre anni. In arrivo anche Benedetti

ALESSANDRIA - Dopo tre stagioni Michele Marconi torna all'Alessandria. E diventa anche una 'bandiera', cioè un giocatore che, avendo militato per almeno quattro stagioni nella stessa società, non è conteggiato nei 18 Over 23 previsti da regolamento per le rose della serie B.

Il contratto è stato depositato pochi minuti fa. Mancava solo la firma del direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, su un accordo raggiunto già da alcuni giorni, dopo una trattativa avviata poco dopo la promozione in B. Marconi, 32 anni, 45 reti nelle tre stagioni a Pisa, di cui 28 in B, ha sottoscritto con la società grigia un biennale. E domani, per lui, sarà una giornata importante, per l'udienza davanti al Collegio di garanzia del Coni per uno sconto sulla lunga squalifica.

Insieme a lui sta per arrivare Simone Benedetti, difensore destro classe 1992, che da molte stagioni è in B, tra Cagliari, Entella e Pisa.

Domani si perfezionerà l'ultimo passaggio di questa mega operazione: in grigio arriverà Andrea Beghetto (94), che come Benedetti si sta allenando a parte, un trasferimento che ha coinvolto anche il Frosinone, proprietario dell'esterno offensivo, allungando così i tempi. E in Toscana tornerà Davide Di Quinzio (89), acquistato a gennaio 2020.

L'Alessandria si è inserita anche nelle trattative per altri due giocatori: l'attaccante Luca Strizzolo l'anno scorso alla Cremonese(interessa anche alla Spal), e il centrocampista Salvatore Pezzella (2000), scuola Roma, nell'ultima stagione alla Reggiana.