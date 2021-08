Fiera, inizia la tre giorni di festa dedicata alla Madonna della Neve

NOVI LIGURE — Bancarelle in centro, concerto al parco castello e spettacolo in piazza Dellepiane ma niente fuochi artificiali: la fiera della Madonna della Neve, tradizionale appuntamento dell’estate di Novi Ligure, quest’anno sarà un po’ sotto tono per la mancanza dello show pirotecnico. Ma sarà comunque un passo verso il ritorno alla normalità, visto che nel 2020 la fiera era stata annullata tout court.

Stamattina i banchetti sono stati allestiti in viale Saffi (solo su un lato, per favorire il mantenimento delle distanze) e ci rimarranno fino a giovedì 5. Stasera alle 22.00 invece il parco del castello farà da cornice al concerto della Madonna della Neve, eseguito dalla banda Marenco.

Domani, mercoledì 4, sarà in città Michele Cafaggi, il “mago delle bolle di sapone”. Ha studiato recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione e ha partecipato a numerosi spettacoli e trasmissioni televisive (tra cui “Italia’s got talent” e “Tu si que vales”) ed è il primo artista in Italia ad aver creato uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone.

Michele e il suo team nel pomeriggio di domani a bordo del suo speciale “Bubble Risciò”, regalerà sorrisi a grandi e piccoli con una performance itinerante pensata per evitare assembramenti, ma là dove ci saranno le condizioni potrà fermarsi proponendo brevi momenti di spettacolo. Sarà un’anteprima dello show serale “Fish & Bubbles” che si terrà alle 22.00 nell’androne di Palazzo Dellepiane (ingresso gratuito su prenotazione a consulta.caa@comune.noviligure.al.it).

Sempre domani 4 agosto, alle 21.00, la Collegiata in piazza Dellepiane ospiterà l’esibizione del duo formato da Simone Barbato (tenore e voce recitante) e Daniela Scavio (organo). L’evento è inserito nell’ambito della 42esima stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria.



Michele Cafaggi