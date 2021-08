Gelato in festa, tre giorni alla scoperta del miglior "cono" in città

NOVI LIGURE — Chi di noi non è rimasto incantato almeno una volta di fronte al bancone della gelateria, con il desiderio di assaggiare tutti i gusti proposti? Ebbene per gli inguaribili amanti del gelato a Novi Ligure torna il “Passaporto del goloso”, emesso in occasione della seconda edizione di “Gelato in festa”, iniziativa messa a punto dalla Consulta per il Commercio in accordo con l’amministrazione comunale.

L’edizione 2021 prevede la conferma dei meccanismi che lo avevano fatto apprezzare lo scorso anno, come il “gusto speciale”, diverso per ciascuna gelateria, e appunto il Passaporto del goloso grazie al quale si potranno collezionare tutti i timbri dei locali aderenti, in un percorso che segue la fiera della Madonna della Neve ma che porta anche a far passeggiare nel cuore del centro storico, per permettere di scoprire via Roma.

Infatti, proprio in piazza Carenzi, nel cuore della via, presso la Bottega del Sanconiglio, ci sarà un pit stop gratuito, per far collezionare ai golosi uno dei timbri utili a completare il proprio passaporto. E sempre qui, domani alle 17.00 ci sarà un appuntamento speciale, con il laboratorio gratuito del gelato, adatto dai 4 anni in su (info e prenotazioni allo 0143 341074).

Novità 2021 anche il “numero magico” sul Passaporto del goloso: per ottenerlo, basterà scaricare gratuitamente la app turistica Visit Distretto del Novese e cliccare su “Magic DN”. Il passaporto del goloso potrà essere ritirato presso le gelaterie aderenti all’iniziativa, alla Bottega del Sanconiglio o scaricato dal sito www.distrettonovese.it.

C’è tempo fino al 5 agosto per completare il passaporto che permetterà di ottenere una “merenda gelatosa” a scelta da gustare in una delle gelaterie aderenti. Inoltre, sarà possibile fotografare il proprio cono o coppetta, postarli su Instagram, menzionando la gelateria e @Novigelatoinfesta. La gelateria che avrà collezionato più foto sarà decretata la “Regina della Festa” e il cliente che avrà postato più foto riceverà una vaschetta da un chilo.



Nicolò Capatti della pasticceria Giardini, vincitore dell'edizione 2021, con il sindaco Gian Paolo Cabella e la referente del Distretto del Novese Barbara Gramolotti