Per la mediana c'è Ba. Con Pisa accordo per quattro

ALESSANDRIA - Il Cosenza è appena tornato in B (LEGGI QUI), ma non avrà più Abou Malal Ba, il mediano francese, classe '98, 23 anni appena compiuti, che ha giocato l'ultimo campionato con i lupi silani, 17 presenze, condizionato, a marzo, da un infortunio, una lesione addominale, che lo ha tenuto fermo alcune gare.

A fine stagione, la prima in Italia, è rientrato al Nantes, club che ha il suo cartellino, ma la società grigia è quasi al traguardo di una trattativa che porterà il giovane centrocampista in rosa, elemento duttile, che può giocare anche in posizione più avanzata.

Da Pisa la notizia che il maxi trasferimento, che coinvolge quattro giocatori - Marconi, Beghetto e Benedetti in grigio, Di Quinzio di nuovo in Toscana - è perfezionata.

La società alessandrina ha ufficializzato l'uscita di Scognamillo, definita ieri con il giocatore che ha firmato un biennale con il Catanzaro, mentre è insistente il corteggiamento, anticipato oggi su Il Piccolo, della Juve Stabia per Umberto Eusepi.