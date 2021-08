Un "forte" sogno geometrico, in mostra le opere di Gaggero

GAVI — Ad agosto la cultura non va in vacanza. Il Forte di Gavi ad esempio sarà aperto anche a Ferragosto e dalla settimana prossima sarà sede ideale per la mostra d’arte di Gianni Gaggero, “Un forte sogno geometrico”.

L’esposizione sarà inaugurata venerdì 13 agosto alle 16.00 e rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 12 settembre nei normali orari di visita. “Un forte sogno geometrico”, organizzata insieme all’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, e in collaborazione con il Comune di Gavi, presenta opere dell’architetto Gianni Gaggero, artista poliedrico che, attraverso un rigoroso abbinamento di colori e geometrie, propone chiavi di lettura diversificate di oggetti, panorami e monumenti. Protagonista di tanti suoi dipinti è proprio il Forte di Gavi, rivisto in una veste nuova che lascia spazio alla suggestione.

Liceo artistico e laurea in Architettura, la professione ha portato Gianni Gaggero verso gli aspetti più tecnici dell’urbanistica. Da sempre però il 68enne genovese ha dipinto per sé e per gli amici, coltivando un profondo interesse e una grande passione per la storia dell’arte, di cui ha ottenuto l’abilitazione per l’insegnamento, e la critica dell’architettura e contemporanea. Ha scritto di urbanistica e paesaggio e con l’amico Rinaldo Luccardini da lungo tempo cura sul Giornale dell’Arte una rubrica di opinioni su architettura e edilizia problematica, “Gli amici dei Mostri”.

Per quanto riguarda le aperture di agosto, il Forte sarà visitabile dal 4 al 7, dal 12 al 15, dal 18 al 21, dal 26 al 29. Visite in gruppo con partenze nei seguenti orari: giorni feriali 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30; giorni festivi 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

Biglietti (comprensivi di visita al Forte e alla mostra d’arte): intero 5 euro, ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito per minori di 18 anni. Prenotazione obbligatoria: drm-pie.gavi@beniculturali.it, tel. 0143 643554.