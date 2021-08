Coppa Italia, il secondo atto sarà il 16, alle 21

ALESSANDRIA - Da oggi pomeriggio Alessandria di nuovo in campo, alla Michelin, per preparare il debutto in Coppa Italia, contro il Padova. Ci saranno anche i nuovi e per Michele Marconi oggi è una giornata anche di attesa per il verdetto del Collegio di garanzia del Coni sul ricorso contro la squalifica di dieci giornate.

Domenica fischio d'inizio alle 20.30, all'Euganeo. Prevendita di biglietti su Vivaticket, per accedere allo stadio richiesti green pass, oppure l'esito del tampone effettuato non oltre 48 ore dalla gara o l'attestazione della guarigione dal covid nei sei mesi precedenti.

Sarà sfida secca, con eventuali supplementari e rigori. La vincente affronterà la Sampdoria al 'Luigi Ferraris': Mediaset, che non trasmetterà le quattro gare del preturno di Coppa, ha fissato la programmazione del primo turno, partite spalmate tra il 13 e il 16 agosto. In caso di successo sul Padova i Grigi giocheranno a Marassi il 16 alle 21, ultima partita, con diretta su Italia 1.

Per aumentare il minutaggio e preparare l'impegno di domenica, domani, alle 17.30, alla Michelin amichevole con il Fossano dell'ex allenatore dei Grigi Fabrizio Viassi,

Mercato: agli ultimi dettagli l'arrivo di Andrea Beghetto e l'uscita di Davide Di Quinzio, mentre nelle ultime ore sono salite di nuovo le quotazioni di Mirko Gori per la mediana.