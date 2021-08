Maltempo, rinviato lo spettacolo del Mago delle bolle di sapone

NOVI LIGURE — Viste le avverse condizioni meteo previste per la giornata di oggi lo spettacolo Fish & Bubbles di Michele Cafaggi in programma questa sera nell’androne di Palazzo Dellepiane è stato rinviato a sabato 28 agosto.

Nell’ambito di “Gelato in festa”, è stato rinviato anche il laboratorio gratuito previsto in piazza Carenzi presso la Bottega del Sanconiglio: invece che oggi alle 17.00 si terrà domani, giovedì 5 agosto alle 15.30 (info e prenotazione allo 0143 341074 o scrivendo una mail a info@labottegadelsanconiglio.it).

Attraverso le prenotazioni, lo spettacolo di Michele Cafaggi aveva già ottenuto il tutto esaurito. Purtroppo non è stato possibile recuperarlo in tempi stretti in quanto l’artista è già impegnato in un’altra città.

Confermato invece il concerto d’organo di questa sera, alle 21: la Chiesa della Collegiata ospiterà l’esibizione del duo formato da Simone Barbato (tenore e voce recitante) e Daniela Scavio (organo).