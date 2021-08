SuperCoppa, quando gioca Bertram

TORTONA - Quattro gare in otto giorni, tre in orario serale: è ufficiale la programmazione della prima fase di Supercoppa 2021, il primo assaggio di serie A per Bertram, che fra pochi giorni si radunerà e dal 16 agosto sarà in ritiro a Salice d'Ulzio.

Il debutto sarà in trasferta, lunedì 6 settembre, alle 21, a Trieste, contro Allianz Pallacanestro. Solo 48 ore dopo il debutto 'in casa', al PalaFerraris,mercoledì 8 alle 21, contro Dolomiti Energia Trentino. Domenica 12, ancora a Casale, ma alle 17, contro Trieste. Si chiude a Trento, martedì 14, alle 20.30.

I quattro confronti saranno trasmessi da Eurosport Player.