Grigi, cinque gol e Beghetto

SPINETTA MARENGO - Cinque gol nell'ultimo test prima dell'esordio in Coppa Italia. E un giocatore in più, subito in campo: Andrea Beghetto è in grigio a titolo temporaneo, ultimo atto dell'operazione che ha riportato a Pisa, a titolo definitivo, Davide Di Quinzio. Beghetto, l'ultimo anno a metà tra Frosinone e nerazzurri toscani, ha giocato nella ripresa, quarto a sinistra, e ha messo in area alcuni palloni da sfruttare, come ha fatto Casarini per il momentaneo 3-0.

All'esordio tutti i nuovi, Mantovani e Benedetti in difesa, che si sono scambiati le posizioni a metà ripresa, e Orlando in attacco, anche a segno.

Per Marconi, sorridente con i tifosi che lo hanno aspettato all'uscita, lavoro con il preparatore, perché, fino a lunedì, si è sempre allenato da solo e deve trovare condizione e ritmo.

Contro il Fossano dell'ex Viassi 5-1, a segno Chiarello (2) Casarini, Kolaj e Orlando, per gli ospiti Menabò. Dopo 8' infortunio (da valutare) a Bruccini, che ha lasciato il campo zoppicano