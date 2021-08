Giovani di 21 e 22 anni spacciavano in città: individuati e denunciati

CASALE - La Polizia di Casale Monferrato ha recentemente concluso un’attività di indagine inerente allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio cittadino. Le indagini sono partite dalla segnalazione in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente di S.M., giovane di anni 22 residente in città e D.H.C., di anni 21 residente a Vigevano, entrambi ritenuti responsabili in concorso fra loro del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

I poliziotti della Squadra Investigativa, avendo avuto notizia andirivieni sospetti, prevalentemente in orario serale e notturno nelle vie limitrofe al centro cittadino, verso la fine di marzo 2021 hanno organizzato specifici servizi di controllo per verificare la situazione. Poco prima delle 22 era stata notata una ragazza, S.M., che dopo essere uscita di casa percorreva alcune vie e si incontrava con due ragazzi, trattenendosi a parlare con loro qualche minuto.

L’atteggiamento sospetto del gruppo ha permesso ai poliziotti di ipotizzare che stessero dedicandosi all’illecita attività monitorata e pertanto li hanno controllati rinvenendo una modica quantità di marijuana.

A quel punto i poliziotti hanno identificato i tre e, mentre si accingevano a raggiungere l’edificio in cui abitava S.M., hanno notato uscire dal palazzo un giovane che alla loro vista ha tentato di darsi alla fuga ma che è stato subito bloccato e identificato; D.H.C. all’interno dello zaino aveva 150 grammi di canapa indiana e più di 4000 euro in contanti; spontaneamente il ragazzo ha ammesso di averli prelevati pochi istanti prima dall’abitazione di S.M. ove si trovava poiché, accortosi del sopraggiungere della Polizia, aveva l’intenzione di fuggire.

Il controllo è stato esteso all'alloggio al cui interno sono inoltre stati rivenuti ulteriori 80 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana e una modica quantità di cocaina; S.M. ha ammesso che tutta la droga ed il denaro erano di sua proprietà.

La sostanza stupefacente e il contante sono stati sottoposti a sequestro e i due giovani deferiti in stato di libertà all’A.G. di Vercelli. Ulteriore attività investigativa ha consentito di reperire numerosi elementi di riscontro a carico di S.M. in relazione ad un centinaio di cessioni di sostanze stupefacenti, sia marijuana che hashish, effettuate fin dall’inizio dell’anno, per cui è stata analogamente segnalata all’A.G. competente.