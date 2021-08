Tra chiusure e Green Pass le nuove regole per accedere alla Civica

CASALE - Anche per il mese di agosto tornano i consigli di lettura del direttore della Biblioteca Civica Luigi Mantovani. Ancora dubbi su quale libro portarsi sotto l’ombrellone? La lista della Giovanni Canna risolverà questo problema.

Tra le proposte ci sono: Elena Loewenthal, "La carezza. Una storia perfetta"; Maria Grazia Calandrone, "Splendi come vita"; Steven Price, "Casa Lampedusa"; Telmo Pievani, "Finitudine. Un romanzo filosofico su fragilità e libertà"; Piero Trellini, "La partita. Il romanzo di Italia-Brasile".

È tempo però anche di chiusure. La biblioteca non sarà aperta tutti i sabati di agosto e i pomeriggi, mentre sarà totalmente chiusa dal 9 al 14. Da domani inoltre per accedere ai locali sarà obbligatorio esibire, in forma cartacea o direttamente da smartphone, il Green Pass accompagnato da un documento di identità valido. L’accesso alle sale continua ad essere consentito su prenotazione, a due persone ogni mezz’ora. Per i prestiti e restituzioni non sarà obbligatorio invece presentare la certificazione, ma sarà necessario comunque prenotarsi.