Al Sarvego Festival i bimbi fanno la conoscenza di "Galli e galline"

CABELLA LIGURE — Prosegue domani sera a Cabella Ligure la prima edizione del Sarvego Festival, dedicata a “Bestie e Boschi”, con una serata speciale che vedrà protagonisti i galli e le galline de “Il gallinario”. Scritto da Barbara Sandri e Francesco Giubillini e illustrato da Camilla Pintonato, “Il gallinario” ha vinto il Premio Andersen 2021 come miglior libro di divulgazione e farà da filo conduttore della quinta tappa del festival che sta portando in alta val Borbera il meglio della letteratura e dell’illustrazione per ragazzi.

«Ci butteremo a capofitto nel meraviglioso mondo delle galline con il libro più matto ed enciclopedico su questi pennuti. Un’avventura che sarà sorprendente per grandi e piccini», spiega Daniela Carucci, autrice di letteratura e teatro per l’infanzia e direttrice artistica del festival.

«Insieme entreremo in un racconto per immagini e parole con l’autrice Barbara Sandri, una vera “specialista” di galline, tra gli ideatori del progetto “Tutto sulle galline” che è anche seguitissimo blog: a lei potremo porre tutti i dubbi sugli animali più amati del cortile».

Sarà presente anche Barbara Schiaffino, direttrice della Rivista Andersen, partner scientifico di Sarvego, che racconterà cos’è il Premio Andersen e dialogherà con l’autrice insieme al pubblico, mentre alla lettura di alcune parti del libro ci sarà la stessa Daniela Carucci.

Cecilia Ventriglia, danzatrice marchigiana della compagnia Sosta Palmizi, tra le più importanti in Italia nel panorama della danza contemporanea, arricchirà la serata con una performance su queste bizzarre creature domestiche, raccontando attraverso il proprio corpo il suo modo di osservarle e sentirle.

«Siamo molto orgogliosi di ospitare proprio a Cabella questa serata che vede protagonista uno dei vincitori del premio Andersen 2021», dice Federica Grasso dell’associazione Roba da Streije, che da 15 anni gestisce la biblioteca comunale ed è capofila del comitato organizzatore di Sarvego Festival.