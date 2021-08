Caffè Cantante, il varietà anni Venti in scena con il Teatro del Rimbombo

SERRAVALLE SCRIVIA — Domani sera la magia del varietà anni Venti brillerà, a un secolo di distanza, nell’arena spettacoli del parco “Ragazzi della Benedicta” di Serravalle Scrivia con il “Caffè cantante” del Teatro del Rimbombo. Lo spettacolo (ore 21.00) è a ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili, sarà però necessario registrarsi all’ingresso fornendo i propri dati e presentare il green pass.

Lo spettacolo è una rivisitazione moderna di un grande classico nato a Parigi e diffusosi a macchia d’olio a cavallo tra Ottocento e Novecento: il Caffè Cantante, padre del più moderno Varietà.

«Credo molto nel valore culturale del teatro – ha detto la consigliera delegata alla cultura Daniela Zino – e con questa compagnia si tratta di un teatro giovane, che sperimenta. È molto importante che si investa nelle giovani generazioni per la promozione dell’arte e della cultura».

«È un teatro che non è teatro, ma locale, luogo d’incontro, d’arte, di cultura, di musica – dicono gli attori del Rimbombo – Si mangia, si beve e tra l’una e l’altra cosa si ascolta il gioco degli attori e dei musicisti. Ci si diverte a mettere in scena di tutto, dai capolavori senza tempo alle battute pessime, sfruttando l’occasione per provarsi e sperimentare. E nel frattempo si ride si beve, si discute, si piange».