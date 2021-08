A Bistagno la musica d'ascolto di Sonia De Castelli

BISTAGNO - Questa sera nell'area feste di Bistagno (corso Carlo Testa) serata in musica con Sonia De Castelli a partire dalle 21.30. Saranno circa 200 i posti a sedere, distanziati per rispettare le norme anti contagio. Da giorni è già attiva la prenotazione online dei biglietti ma sarà possibile acquistarli anche sul posto al prezzo di 5 euro. "Per chi vorrà assistere al concerto è consigliabile arrivare entro le 21 per i controlli imposti dalle normative vigenti in materia di Covid-19", fa sapere il sindaco Vallegra". Sarà obbligatorio il Green Pass. "Consiglio vivamente di cenare nei bar e ristoranti del paese prima di venire al concerto", ha sottolineato il sindaco.