Domani 'Casale Città Aperta' ma con monumenti ridotti

CASALE – Domani si terrà l’edizione estiva di Casale Città Aperta con un numero ristretto di monumenti.

Saranno accessibili il Castello del Monferrato con possibilità di visitare mostre, torrioni e spalti (dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19), la chiesa di Santa Caterina, (dalle ore 9.30 alle ore 19, ingresso da piazza Castello), la Torre Civica e il Teatro Municipale (dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 con accesso contingentato), la Cattedrale di Sant’Evasio (dalle ore 15 alle ore 17).

Il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi (aperto per tutto il mese di agosto) offrirà l’ingresso gratuito dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.30. La Sinagoga e il complesso dei musei Ebraici e il percorso museale Sacrestia Aperta saranno chiusi. Non si terrà la consueta passeggiata della domenica pomeriggio con l’accompagnamento dell’Associazione Orizzonte Casale.

Per l’accesso al Museo Civico e ai monumenti non luogo di culto sarà necessario esibire il Green Pass (in formato cartaceo o direttamente da smartphone) accompagnato da un documento d’identità in corso di validità. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142444330 – 444309 o consultare il sito del Comune.