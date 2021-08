Enzo Marciante e il borgo a fumetti per i 900 anni "da genovesi"

VOLTAGGIO — Domenica 8 agosto alle ore 21.15, nell’area sagre del campo sportivo di Voltaggio, è in programma un incontro speciale con il fumettista Enzo Marciante. “Dall’inferno a Voltaggio” - questo il titolo della manifestazione - racconterà il viaggio dell’artista attraverso i suoi disegni e presenterà la sua “cartolina da Voltaggio”.

In “Dante all’Inferno” (edizioni Coedit) l’ambiente ricreato dall’Alighieri viene trattato con rispettoso rigore letterale ma elaborato in un dietro le quinte molto particolare: i diavoli che si accorgono quasi subito delle intenzioni del Poeta, un vivente che ha l’intenzione impudente di attraversare il loro regno, inviano uno di loro a spiarne gli scritti, per coglierlo in fallo in qualche offesa e quindi poterlo a buon diritto imprigionare in un girone infernale in eterno.

Il disegno di Enzo Marciante commemora il 900° anniversario dell’entrata di Voltaggio nella Repubblica di Genova. «Argomenti ben noti a Enzo quelli della Storia della Superba, che alcuni decenni fa aveva illustrati in più volumi. Nel corso dell’inverno abbiamo pensato di far diventare il suo disegno, non solo un logo da esporre in pubblico, ma anche un ricordo da divulgare e così il logo è diventato un segnalibro che verrà distribuito alle scolare e agli scolari della scuola primaria di Voltaggio - spiega il sindaco Giuseppe Benasso - ma anche una cartolina per l’annullo postale che Comune e Poste Italiane organizzeranno in data ancora da destinarsi. A questo punto è entrato in scena il Rotary Club Gavi Libarna, che, soddisfatto per aver donato i cartelli in lingua inglese e francese sui Palazzi di Voltaggio, che hanno affiancato quelli in italiano del Lions Club Gavi e Colline del Gavi di qualche anno fa, ci hanno chiesto di poter donare al Comune cartoline e segnalibro, oltre a manifesti e locandine».

Un’eccezione per cartoline e segnalibro verrà fatta domenica: alle persone presenti verranno donati un segnalibro e una cartolina, Si può partecipare all’incontro su prenotazione al 366 9377429.