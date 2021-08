Serata di note, omaggio a Piazzolla con le "Settimane musicali"

SAN CRISTOFORO — Un duo di flauto e chitarra sarà il protagonista del terzo appuntamento delle Settimane Musicali Internazionali, rassegna organizzata dall’associazione Musica & Cultura Pentagramma in collaborazione con associazione Oltregiogo, Distretto dell’Oltregiogo, Lions Club Gavi e Colline del Gavi e con il patrocinio dei Comuni che ospitano i concerti.

Domenica 8 agosto, alle ore 21.00, la chiesa parrocchiale nel parco del castello di San Cristoforo ospiterà il concerto “Hommage à Astor”: a esibirsi sarà il duo formato da Irene Sacchetti (flauto) e Fabio Bussola (chitarra).

Scopo della rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione Crt e per la direzione artistica di Gianluca Faragli, è raccogliere fondi da destinare alla Lilt per il sostegno alla lotta contro i tumori in ambito provinciale. I proventi delle offerte d’ingresso ai concerti verranno devoluti alla sezione novese della Lega italiana per la lotta ai tumori.

Tornando al concerto, oltre ai celebri brani di Piazzolla, verranno proposti Fantasie sui temi della “Carmen” di Bizet, Cortes y quebradas di Lavia e Sonatina, Cantando con simplicidade, Espressivo e poco Rubato, Movido di Gnattali.

Nata a Bergamo nel 1998, Irene Sacchetti intraprende lo studio del flauto traverso all’età di nove anni sotto la guida di Paola Proserpi e successivamente di Anna Facoetti. È di Bergamo anche Fabio Bussola, che ha intrapreso lo studio della chitarra all’età di nove anni sotto la guida di Ivan Bracchi, frequentando poi il liceo musicale Secco Suardo e il conservatorio Donizetti. Nel 2021 è stato pubblicato il primo disco del duo Sacchetti-Bussola sulla musica sudamericana, un omaggio al grande Astor Piazzolla a 100 anni dalla sua nascita.

Per le disposizioni anti Covid, è necessario prenotare i numeri 334 9465142 e 342 6264764. Il prossimo concerto si terrà a Carrosio, il 28 agosto, con Gianluca Faragli al pianoforte.