Grigi con la Sampdoria, 10 anni dopo

PADOVA - Avanti tre matricole, Alessandria, Perugia e Ternana. Tutte con un po' di fatica, perché le squadre di C hanno motivazioni forti. Lo sa bene il Como, che esce contro il Catanzaro, decisivi i rigori. Dal dischetto passa anche la Ternana, a spese dell'Avellino. L'unica a qualificarsi nei 90' è il Perugia, ma battagliando con il SudTirol.

I Grigi concedono davvero poco al Padova, di fatto solo una occasione nel primo supplementare, con Prestia decisivo. Potrebbero chiudere sfruttando la doppia superiorità, anche se è dura passare con un muro di otto uomini davanti (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA)

Pochi tifosi, aolo sei: a Marassi, il 16, sarebbe importante una presenza maggiore.

Bene i nuovi: Beghetto che mette decine di palloni in area, Orlando che ha guizi e si presenta con un gran gol, Mantovani utile non solo in copertura (da lui nasce il vantaggio), Benedetti solido. Longo deve lavorare, da martedì alla Michelin, ma la squadra incomincia ad avere una identità che convince.