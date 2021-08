Al via "Sfotografando", il concorso della Pro Loco di Cimaferle

PONZONE - Tra le tante attività organizzate dalla Pro loco di Cimaferle, vulcanica associazione della frazione ponzonese, c’è anche il tradizionale concorso ‘Sfotografando’, la competizione riservata a tutti gli appassionati (non professionisti) a tema libero ma comunque nell’ambito di paesaggio, vita e cultura del Ponzonese. Termine ultimo per la presentazione degli scatti, 15 agosto. «Le immagini, obbligatoriamente originali, potranno essere inviate alla mail lepratto@tiscali.it – informano dalla Pro loco – Premiazione il 21 agosto nella nostra sede». Per i vincitori il plauso della comunità locale e premi in eccellenze enogastronomiche locali.