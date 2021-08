Ovadese, 25 giocatori al via della preparazione

OVADA - Parte ufficialmente oggi la stazione 2021 – 22 dell'Ovadese. Il raduno è previsto alle 17.30 al Moccagatta per l'inizio della preparazione guidata da mister Stefano Raimondi, di fatto al suo secondo anno sulla panchina. L'orgaico è stato rinforzato nelle ultime settimane con gli arrivi degli esterni offensivo Simone Sassari (di cui si dice un gran bene) e Enrico Nelli, del centrocampista Edoardo Massara. Con questi arrivi la rosa per la preparazione è così’ formata. Tra i giovani 2000: Mazzon e Vercellino; per i 2001: Musso, El Mahdi, per i 2002: Gallo, Mazzotta, Carlevaro; per i 2003: Barletto, Merialdo, Ferrari, Massari; per i 2004: Leone, Regini, Cannonero, Visentin. A questi si aggiungono i portieri Gaione, Lipartiti; i difensori Costa, Silvestri, i centrocampisti Anania, Pellegrino e Massara, le punte Nelli e Sassari. Gli allenamenti sono previsti tutti i giorni al Moccagatta dalle 17.30. Riposo il 14 e 15 agosto. Prima amichevole ad Acqui il 19 agosto alle ore 19, il 21 a Busalla e il 29 a Rossiglione.