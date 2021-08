Pic-nic di incivili, rifiuti lungo l'Erro

MELAZZO - Estate all’aria aperta quella del 2021. Lungo l’Erro, nel tratto di competenza del comune di Melazzo, ci sono alcune insenature dove, da tempo immemore, si va a fare il bagno e nel bosco adiacente, si consumano pic-nic o piccole rosticciate. Purtroppo non tutti gli avventori sono attenti alla cura del verde e sovente qualche incivile abbandona lì buste di rifiuti che poi gli animali selvatici pensano spargere per tutta la zona. L’immagine del contesto, così, si trasforma da arcadia a discarica. Invero qualcuno degli habituè (che l’immondizia se la riporta a casa) ha fatto notare che in queste zone non ci sono cassonetti per i rifiuti e questo certamente non aiuta a tenere i luoghi puliti.