C'è l'ordinanza anti bottiglie di vetro e degrado

OVADA - Era stata annunciata più volte. Sul tema si era verificato anche un pepato scambio di vedute in consiglio tra la maggioranza e un'opposizione che chiedeva un atteggiamento più duro. E' stata firmata ieri l'ordinanza he vieta la somministrazione e il consumo sulla pubblica via e nelle aree pubbliche di bevande in contenitori di vetro. Ovviamente è vietato anche l'abbandono. Il provvedimento arriva dopo settimane di degrado crescente in diversi spazi all'aperto, fra questi il parco Pertini di Ovada, e la chiusura dello sferisterio preso di mira in particolare nelle ore notturne. Difficile però non notare spazzatura, in particolare bottiglie di vetro abbandonate in prossimità di panchine e aree in cui stazionare. "Questo provvedimento - assicura il sindaco, Paolo Lantero - però non inficerà il lavoro dei nostri baristi e ristoratori che potranno continuare l’attività di somministrazione e il consumo sul posto di bevande in vetro nel dehors e all’Interno dei locali, così come sarà possibile vendere e trasportare alimenti e bevande in vetro sulla pubblica via a condizione che siano sigillati o contenuti in appositi imballaggi. Chiediamo a tutti senso di responsabilità e attenzione per il bene comune! Solo così potremo avere una città viva e attiva, dove stare bene tutti, nel rispetto degli altri".