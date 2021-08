Miasmi a Lobbi? "Materiali impiegati in agricoltura per fertilizzare i campi"

ALESSANDRIA - Miasmi a Lobbi? Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco spiega che "la lettera dei cittadini di Lobbi è giunta alla nostra attenzione nella seconda metà di luglio. La missiva è stata lo strumento attraverso il quale questa amministrazione ha potuto formulare la richiesta di intervento ad Arpa. La segnalazione inoltre è stata contemporaneamente estesa alla Polizia Municipale e alla Provincia di Alessandria”.

Il primo cittadino sottolinea che "secondo quanto abbiamo appreso da Arpa, si tratta di materiali impiegati in agricoltura (fanghi) per la fertilizzazione dei campi, secondo regole e parametri ben stabiliti. L’agenzia stessa ha rintracciato le aziende, sia agricole sia di fornitura dei fertilizzanti, che stanno effettuando l’attività in zona e richiesto tutta la documentazione circa il materiale sparso nei campi. Arpa dunque sta conducendo tutte le analisi del caso e siamo in attesa delle risultanze".

"La collaborazione fra il Comune e gli altri enti preposti al controllo ambientale è stretta - aggiunge Cuttica di Revigliasco - ma desidero ringraziare gli abitanti di Lobbi per aver portato all’attenzione di questa amministrazione la situazione in corso. Quando tutti i controlli di Arpa saranno terminati, sarà nostra premura comunicare prontamente ai cittadini le risultanze dell’agenzia".