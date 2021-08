Paolo Bonfanti e Nicola Bruno in concerto

FRESONARA — Questa sera alle 21.00 Paolo Bonfanti e Nicola Bruno saranno sul palco di piazza Don Orione a Fresonara con una serata di psychedelic blues. Le composizioni originali di Paolo Bonfanti e la rivisitazione di brani di Blues e Americana, interpretate in maniera inaspettata e sorprendente, con incursioni dialettali e altre curiosità. Un duo collaudato ed affiatato (Paolo Bonfanti chitarre, voce e Nicola Bruno basso e voce) che non mancherà di stupire per tecnica e originalità, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età. Organizza l'associazione Acse Musica in collaborazione con il Comune. Ingresso concerto 10 euro (5 euro per studenti e fino a 18 anni). Possibilità di abbinare cena e concerto al costo di 25 euro. Info e prenotazioni: 328 6378988.