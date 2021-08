Acqui, la stagione è iniziata...con un Guazzo in più

ACQUI TERME - Ha preso il via lunedì 9 la nuova stagione dell'Acqui, che dopo le delusioni del mini torneo primaverile, si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato con tante ambizioni.

Arturo Merlo, confermato alla guida della squadra, ha a disposizione un gruppo collaudato, rinforzato da due nuovi acquisti giovani, ma già di sicuro affidamento: vestiranno la maglia bianca, infatti, il difensore Edoardo Cirio (classe 99) ex Castellazzo, Chieri e Derthona, ma anche il centrocampista Francesco Carrese. Si tratta di un 2001 che però ha già maturato esperienze importanti nei settori giovanili di Genoa e Piacenza, e che nella scorsa stagione ha fatto molto bene, in Eccellenza, con la maglia del Canelli. "L'obiettivo primario - confida Arturo Merlo - è dimostrare che non siamo quelli del gironcino di aprile e maggio, perché questo gruppo ha valori importanti e deve cercare di dimostrarli. La preparazione? Faremo una seduta al giorno per l'intera settimana, poi 'doppio' sia sabato che domenica. E tutto si svolgerà all'Ottolenghi".

"Guazzo? Un top player"

Ad Acqui puntano molto su Matteo Guazzo, attaccante classe 1982 che dopo una brillante carriera tra i professionisti, con tanti gol e promozioni in serie (anche due volte in cadetteria, con Salernitana ed Entella) è 'tornato a casa' a dare il proprio contributo. "Matteo ha svolto un grandissimo lavoro dal punto di vista atletico - ammette Merlo - e sarà presto nelle migliori condizioni. Averlo al top è come aggiungere un top player".

Capitolo staff: confermati il team manager Bistolfi, l'allenatore dei portieri Rabino e il fisioterapista Gennati, cambia invece il preparatore atletico, che sarà Valerio Cirelli. Un graditissimo ritorno.