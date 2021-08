Contagi: situazione stabile nell'Acquese

ACQUI TERME - Rimane stabile la situazione nei comuni dell'Acquese: le positività al test Covid accertate nelle ultime settimane da alcuni giorni non fanno registrare picchi o variazioni eccessive. Ad Acqui Terme restano all'incirca una quarantina le persone in isolamento domiciliare mentre a Cartosio è in diminuzione, se pur lentamente, il numero dei contagi. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi a Strevi al momento sarebbero 12 i casi accertati. Negli altri 10 comuni in cui si contano residenti positivi, ovvero Alice Bel Colle, Bistagno, Gamalero, Melazzo, Merana, Ricaldone, Rivalta Bormida, Sezzadio, Spigno Monferrato e Visone si resta al di sotto delle 3-4 unità.