"Stravagando", a Cimaferle lo spettacolo di Marco Rinaldi

PONZONE - Continuano gli eventi della fervida programmazione ponzonese. La vulcanica Pro loco di Cimaferle ha programmato per domani, giovedì 12 alle 21.30, lo spettacolo ‘Stravagando, racconti, storie e stonature involontarie’ dell’artista Marco Rinaldi. Componente storico del duo ‘Soggetti smarriti’, Rinaldi si divide tra letteratura e teatro. «É uno dei fondatori dello spettacolo “Bruciabaracche” che attrae migliaia di spettatori ed è diventato un fenomeno cult –fanno sapere gli organizzatori - Ha scritto “Centottanta, racconti in tre minuti e altre storie”, volume che contiene 36 racconti, da cui sono tratti gli spettacoli “Storie Superbe racconti su Genova e i genovesi" e “25 Quattro prima, durante e dopo”, “Cenere racconti partigiani in attesa di un aprile”, “Mimose racconti di eccellenze femminili”, “Verdeoro saudade, bossanova e calci di punizione”».

Nel 2018 è uscito il libro "Stravagando Racconti di canzoni e stonature involontarie" che contiene i racconti dello spettacolo omonimo oltre a quelli utilizzati nello spettacolo "Sir Paul" e altri proposti all'interno dei concerti della cantante Francess. Info: 331.2088340