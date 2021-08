"Bistagno in festa": sabato sera Romeo e i Cooperfisa

BISTAGNO - Tutto pronto per “Bistagno in Festa” evento che in verità quest’anno, causa Covid, è offerto in maniera diversa. La seconda serata andrà in scena sabato 14 ed offrirà agli avventori l’intrattenimento di Romeo e i Cooperfisa, sempre con inizio alle 21,30.

«La serata sarà organizzata rispettando tutte le normative in materia di Covid-19 – annunciano dal Comune - I posti disponibili saranno limitati e per questo si consiglia l’acquisto dei biglietti entro il 13 agosto (al costo di 5 euro; nel giorno del concerto 7 euro). Potrete trovare i biglietti presso il Comune o presso gli esercizi commerciali del paese».

Per i piatti da asporto la Pro loco preparerà polenta e cinghiale. L’orario di distribuzione sarà dalle 18.30 alle 21 presso l’area feste e la prenotazione del piatto sarà obbligatoria via mail (a michela.perletto@gmail.com o robertovallegra@hotmail) o via messaggio Whatsapp (380 2596048 o 331 3787299).