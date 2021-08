Moncalvo: la cultura non va in ferie per agosto

MONCALVO (AT) - Agosto all’insegna dell’arte a Moncalvo dove non ci sono ferie per il Museo Civico di via Caccia. Il polo museale resterà aperto in tutti i fine settimana del mese e anche nella giornata di Ferragosto per dare la possibilità agli amanti del bello e della cultura di visitare la mostra permanente comprendente opere di grande rilevanza artistica e l’esposizione temporanea a cura delle giovani artiste del Collettivo La Masca.

Aleramo Onlus ha infatti scelto per l’estate di accogliere i lavori di “Dante. Donne esistite, donne inventate”, la collezione a cura di Anna Bassi, Letizia Huancahuari, Giulia Lungo e Anastasia Talana, ispirata alla Divina Commedia. La mostra, sotto il nome di Dante, porta i visitatori a riflettere a partire proprio dalla Divina Commedia su tanti significati e temi affrontati con l’animo femminile delle artiste. Un percorso emozionale che si apre con un passaggio suggestivo verso le opere nel quale il “caos creativo genera arte” e porta, attraverso installazioni, materiali, frasi e immagini, ad andare oltre l’arte espressiva. La presentazione ha goduto dell’intervento del critico d’arte Giuliana Romano Bussola mentre hanno inviato i loro saluti di benvenuto l’Assessore Regionale alla Cultura Vittoria Poggio (che ha sottolineato come l’appuntamento moncalvese vada a “incrementare il calendario dedicato al settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta”), la consigliera della Provincia di Asti Francesca Ragusa e il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi. La mostra continuerà ad essere visitabile fino al 15 agosto incluso. Nella settimana successiva si passerà poi all’allestimento della seconda esposizione temporanea di questo 2021 dedicata a Italo Cremona, pittore, scenografo e scrittore, antesignano e portavoce del movimento surreale in Italia nonché personaggio chiave della cultura fantastico-surreale torinese. La nuova esposizione “Italo Cremona 1905-1979” sarà inaugurata il 27 agosto con momento dedicato en plein air e sarà poi visitabile sino al 3 ottobre con finissage il 9 ottobre.

Il Museo Civico di Moncalvo è aperto ad agosto ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18 (inclusa la giornata del 15, Ferragosto) ed è possibile anche prenotare visite infrasettimanali per gruppi di almeno 5 persone al numero telefonico 351 9493084.