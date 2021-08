Ponzone, l'acqua è potabile? Ivaldi consiglia di bollirla

PONZONE - Ieri una comunicazione del Comune ha lasciato basiti i ponzonesi: «Vista la nota trasmessa dall’Asl Alessandria a seguito di analisi sui prelievi d’acqua della colonnina di Cimaferle, è stata chiesta l’adozione di ordinanza per la sospensione dell’uso di acqua potabile distribuita nel Comune». Il sindaco Fabrizio Ivaldi, a tutela dalla salute pubblica, ha intimato il non utilizzo dell’acqua della rete idrica fino a nuove disposizioni. Zone interessate: dal Basto Collaferie fino al Villaggio Bric Berton. L' Amag ha analizzato il liquido e ha assicurato il rispetto dei limiti legali; il primo cittadino, però, consiglia di bollire l’acqua per uso alimentare in attesa delle verifiche dell’Asl, previste per lunedì.