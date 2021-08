Valenza sarà set per i film?

VALENZA - Protocollo d’intesa tra la Città di Valenza e la fondazione Film Commission Torino Piemonte. L’adesione di Valenza, siglata dal Sindaco, Maurizio Oddone e dal presidente di Film Commission, Paolo Damilano, era stata anticipata da un incontro tra lo stesso Oddone, l’assessore Alessia Zaio e Davide Bracco, responsabile delle partnership istituzionali, al quale era seguito un sopralluogo utile per una prima ricognizione fotografica dei luoghi più suggestivi di Valenza e dei suoi dintorni. E, come primo passaggio concreto questi luoghi potrebbero diventare delle location cinematografiche.

Il documento ha come obiettivo garantire la massima collaborazione tra la Città, Film Commission e le case di produzione per evidenziare tutto ciò che la città nei diversi settori può offrire alle produzioni audiovisive per rendere Valenza ed il suo territorio competitivi a livello nazionale.