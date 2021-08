Concorso di Poesia “Città di Acqui Terme”: ecco i vincitori

ACQUI TERME - Giunti al termine i lavori delle giurie delle sezioni A (scuola primaria), B (scuola secondaria inferiore) e C (scuola secondaria superiore) del XIII Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, organizzato da Archicultura e sostenuto dalla Fondazione Cral e altri soggetti pubblici e privati. I giurati sono stati riuniti dal Presidente Ferruccio Bianchi, per la lettura dei componimenti la discussione collegiale.

«Il quadro emerso quest’anno è decisamente positivo – informa Serena Panaro diArchicultura - i giovani hanno partecipato con nuovo entusiasmo. In particolare i ragazzi delle Scuole Secondarie hanno fatto registrare il record di adesioni, inviando numerosi testi da tutta Italia. Le opere giunte quest’anno sono tra le migliori finora ricevute, tanto da costringere i giurati a lunghe e serrate valutazioni. Sono stati individuati alcuni temi ricorrenti, legati spesso alla pandemia, alla famiglia o alla riflessione sul futuro, frequentemente nei versi compaiono anche incertezza e speranza. Il livello letterario complessivo è risultato molto buono, segno forse di un rinnovato interesse per la lettura e per la poesia».

Come da trazione il Concorso pubblica solo i nominativi dei vincitori, non i dettagli del ‘podio’ che verranno resi pubblici in occasione della cerimonia di premiazione.

Per la sezione A vincono le poesie "Libertà" di Nicolas Meloni (Sedilo, OR), "Il sole" di Aurora Marchelli (Ovada), "Il futuro" di Bianca Marchisio (Acqui Terme); menzione di merito a "Il gatto" Antonio di Simone Abbate (Acqui Terme) e "Il mio angelo" di Samuele Pisano (Sedilo, OR).

Per la B, "La mia camera" di Bianca Angeloni (Alfonsine, RA), "A me piace leggere" di Daria De Raffaele (Roma), "Ode alla mela" di Marco Puxeddu (Rovigo); menzioni di merito a "Non sono un poeta" di Lorenzo Briguglio (Roma) e "Siamo noi" di Emma dall’Agnol (Cadorago, CM).

Infine la sezione delle Superiori. Si contendono la vittoria "Chi sono?" di Chiara Alaimo (Acqui Terme), "Ascesa" di Giacomo Bertò (Spormaggiore, TN), "Giovani in reclusione" di Emma dall’Oca (Mantova). Le menzioni di merito sono andate a "Ho dominato le dune" di Emilio Perlo (Imperia) e "Bianco" di Chiara Tolomeo (Sondrio).

«L’appuntamento per conoscere i giovani poeti e i loro versi è a sabato 11 settembre, con la cerimonia di premiazione» conclude Serena Panaro.