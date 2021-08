Distretti Urbani: un questionario online per idee e proposte

ACQUI TERME - Essendosi aggiudicato i 20mila euro previsti dal finanziamento della Regione Piemonte per la costituzione dei Distretti Urbani del Commercio, il Comune di Acqui Terme chiede ora la collaborazione degli esercenti termali per avere "una fotografia dettagliata della situazione del commercio locale, al fine di orientare le azioni a sostegno delle attività economiche e realizzare un progetto su misura volto a concretizzare la creazione dei Distretti Urbani", si legge nella nota diramata da Palazzo Levi.

Compilando un questionario online presente sul sito del Comune i commerciati acquesi potranno comunicare i propri bisogni e per avanzare proposte utili alla realizzazione dei Distretti. Oltre alla modalità telematica, il Comune di Acqui Terme, grazie al supporto di Altea communication, provvederà a organizzare piccoli gruppi per un contatto diretto con i commercianti.