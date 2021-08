'Grigi in B'. Firmato Marcell Jacobs

ALESSANDRIA - Da Wembley a Tokyo, è sempre 'Grigi in B'. Anche Marcell Jacobs, due volte campione olimpico, il protagonista delle Olimpiadi, l'uomo più veloce al mondo, ha fatto suo il mantra di questa estate fantastica.

Grazie a Ciro Cassaneti, collezionista di memorabilia, il velocista azzurro ha donato a Museo Grigio la felpa indossata in occasione della premiazione dei 100 metri, bianca con il 'sole' tricolore. E ha scrito 'Grigi in B' anche nella dedica, a lettere cubitali, con la firma e il tempo di quella straordinaria finale, 9''80.

"Lo abbiamo contattato, attraverso Nicole Daza, la compagna, di Novi, che ho conosciuto quando entrambi lavoravamo all'Outlet di Serravalle. Marcell e Nicole sono due persone eccezionali, molto umili, che hanno accettato la proposta di mettere un pezzo di Jacobs nella nostra raccolta. Il dono è per Museo Grigio - spiega Ciro - e per tutti i tifosi alessandrini. Chissà che un giorno Marcell non possa venire anche al Moccagatta"