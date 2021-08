M5S: "Servizio scuolabus, quale futuro?"

ALESSANDRIA - Il Movimento 5 Stelle Alessandria prende posizione sul futuro del servizio scuolabus: "Era il febbraio del 2020 quando abbiamo iniziato a chiedere informazioni e a ragionare sulla scadenza, avvenuta a giugno del 2020, dei contratti scuolabus, trasporto disabili e sosta - spiegano i pentastellati - Non è un segreto che la nostra posizione a riguardo, soprattutto sul contratto della sosta, sia l'assegnazione ad una società in house totalmente a partecipazione pubblica".

Cosa succederà? "Adesso non è tanto la sorte pubblica o privata dei servizi suddetti in discussione, ma la mancanza di una soluzione immediata per quanto riguarda il servizio scuolabus. Il 12 settembre riprenderanno le lezioni e Amag Mobilità, l'azienda privata che gestisce il servizio scuolabus dal 2017 (anno del fallimento), non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'amministrazione per quanto riguarda una eventuale e ulteriore proroga (quella precedente è scaduta a giugno), lasciando così nel 'limbo' le iscrizioni dei bambini per l'anno scolastico 2021/2022. A oggi pare che Amag Mobilità non abbia aperto le iscrizioni perché non sa nulla sulla gestione futura del servizio".

Non solo: "Lasciati nel limbo - aggiungono dal M5S - sono anche i circa 50 lavoratori legati ai servizi dei contratti scaduti, giustamente preoccupati per il loro futuro lavorativo e in cerca di chiarimenti e notizie ufficiali. Chiederemo chiarimenti al vicesindaco attualmente in ferie, ma anche perennemente in letargo su questi problemi".